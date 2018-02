Pourquoi un magnifique tilleul vieux de 130 ans a-t-il été abattu dans le centre d'Ottignies ?

A Ottignies, le tilleul en face de l'église Saint-Rémy était pourri, c'est pour cela qu'il a été abattu. Vieux de 130 ans, il faisait partie du paysage au centre de la commune. Mais l'arbre remarquable était rongé par une espèce de champignon parasite. La commune n'a pas eu d'autre choix que de le couper en urgence.

"On voyait que les branches n'étaient plus très vaillantes. Les experts, du moins, le voyaient au bout de ces branches. Le tilleul n'était donc plus suffisamment en bon état pour rester sur pied", nous a expliqué Julie Chantry, échevine de l'environnement.

"Quand on a appris qu'on devait le couper, on était un peu tous atterrés au sein du collège (communal). Car l'arbre avait du charme, et il était là depuis longtemps. C'est vrai que quand on passe maintenant, c'est moins joli. Le ramage de cet arbre devant l'église était vraiment très chouette. On voulait garder cette image-là, donc on replante directement. On y tient, à nos arbres".