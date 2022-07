Que devient le centre chinois dédié aux hautes technologies à Louvain-la-Neuve? "Le covid a été un coup d’arrêt assez extraordinaire"

C’est un projet qui devait favoriser la création de relations économiques entre la Belgique et la Chine : l’installation d’un incubateur d’entreprises à Louvain-la Neuve. Le projet, lancé en 2016, devait accueillir dès 2020, des entreprises chinoises et belges, sur un site énorme de 60.000 m². Sauf qu’aujourd’hui, il n’y a toujours aucun travailleur sur place. Et l’endroit semble à l’abandon. Alors qu’en est-il ?

En 2018, une équipe RTL INFO s’était rendue sur le chantier du futur incubateur d’entreprises à Louvain-la-Neuve. Nous avions même pu rencontrer les futurs occupants chinois du centre. "Nous sommes impatients de nous installer en Belgique", avait déclaré l’un d’eux.

4 ans plus tard, le chantier est presque terminé. Mais sur le site, pas un seul travailleur, pas une entreprise… Aucune activité. Au départ, les 800 travailleurs – dont la moitié venant de Chine – devaient s’installer à Louvain-la-Neuve à l’automne 2020.

Mais aujourd’hui, l’endroit semble à l’abandon. La nature s’y est même installée. "Ça donne l’impression d’un lieu complètement sauvage", note Philippe Engels, fondateur du blog ‘Nationale 4’. "Au début, c’était annoncé comme une vitrine technologique importante de la Chine et la Belgique. Moi, en rentrant dans le site, je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment le cas. Je vois plutôt un quartier ou un centre complètement à l’abandon avec des herbes folles qui poussent un peu partout", regrette-t-il.



Alors l’endroit est-il effectivement abandonné ? Nous avons vérifié à l’intérieur de cet incubateur. Son directeur a accepté de nous faire une visite des lieux. "Au niveau des tours de bureau, on est sur des tours qui font à peu près 4.500 m2", souligne Eric Touati, directeur de l’incubateur chinois.

Peut-être un effet de notre présence sur place ? L’endroit semble plus entretenu. Des travailleurs finalisent le chantier pendant notre visite. Mais le directeur l’avoue, tout ne s’est pas passé comme prévu, notamment pour l’hôtel de 170 chambres. "Actuellement, l’activité hôtelière et un peu compliquée. Nous ne sommes bien sûr pas épargnés. Nous espérons une ouverture de l’opération de l’hôtel à peu près autour de la fin 2024", informe le directeur.

Et pour le reste des 60.000 m2 du site, il espère une occupation pour la fin de cette année. Notamment pour le hall d’accueil. "Le but de l’architecte d’intérieur a été vraiment de ramener un petit peu de chaleur et donc ça dans quelques mois – vraisemblablement dans les 5 prochains mois – tout sera terminé", dit-il.

Il ne reste plus qu’à attirer des entreprises et du personnel dans ces bureaux vides. C’est la réelle cause de tout ce retard, et c’est lié à la crise sanitaire. "Le covid a été un coup d’arrêt assez extraordinaire pour la possibilité des sociétés chinoises de venir en Europe. Parce qu’actuellement, elles ne peuvent pas venir. Et ce, depuis le mois de janvier 2020", poursuit Eric Touati.

Et sans ces entreprises, il est impossible de réellement débuter l’activité de ce centre de hautes technologies belgo-chinois, car les 100 millions d’euros de travaux ont été investis par la Chine.