Un camion bloqué sous un pont nouvellement rénové de la chaussée de Wavre: "Nous espérons éviter de nouveaux travaux"

Après un an de travaux, le pont de la Chaussée de Wavre était enfin réparé. Les voitures pouvaient à nouveau le traverser et ne plus devoir emprunter la déviation. C'était sans compter un malheureux accident qui s'est déroulé ce mercredi matin à 4h30. "Un chauffeur, à la tête en l’air, a réussi à se coincer sous le pont nouvellement rénové", nous explique Valérie (nom d'emprunt) en utilisant notre bouton orange Alertez-nous.

Sur la photo qu'elle nous envoie, on peut pourtant voir que la limite de hauteur est clairement affichée au-dessus de la route. "Notre équipe a réussi à l'extraire de là. Mais nous ne savons pas comment ils y sont parvenus, ils sont encore sur place", explique la zone de police Brabant Wallon Est. À 11h30, l'équipe qui se chargeait de débloquer le camion était donc encore sur place. "C'est une opération délicate. Pour tout vous dire, on l'a dit lors de l'inauguration qu'un conducteur inattentif allait bloquer son véhicule en dessous. Ça n'a pas manqué", détaille une employée de la commune.

L'accident n'a pas fait de blessé, mais la commune d'Orp-Jauche devra attendre un ingénieur en stabilité avant de laisser, ou non, les automobilistes traverser le pont. "Nous espérons que les dégâts ne nécessiteront pas de nouveaux travaux", désespère l'employée de la commune.