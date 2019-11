Un Waterlootois privé de liberté pour avoir battu sa compagne

Un jeune Waterlootois a été privé de liberté, dimanche soir, après avoir violenté sa compagne, ont indiqué lundi la police locale et le parquet du Brabant wallon.



Les policiers waterlootois ont été appelés à intervenir, dimanche soir vers 20h00 et ont appréhendé un jeune homme âgé de 28 ans, qui s'en était violemment et physiquement pris à sa compagne. Le suspect a été privé de liberté. Si elle ne souffre pas de blessures graves, la victime a été fortement choquée.