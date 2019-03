Fillette de 6 ans découverte sans vie à Mont-Saint-Guibert: sa mère aurait été retrouvée inanimée à ses côtés

Un homicide aurait été perpétré vendredi dans une propriété de Mont-Saint-Guibert. Le décès suspect d'une fillette de six ans a été confirmé par le procureur du Roi du Brabant wallon. Que sait-on de l'enquête en cours?

Une fillette de 6 ans est décédée à Mont-Saint-Guiberg, vendredi dernier. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un homicide. Des perquisitions et des auditions doivent encore être effectuées. A l'heure actuelle, le juge d'instruction en charge du dossier ne souhaite pas communiquer davantage sur l'affaire.

Selon des informations rapportées par Sudpresse ce lundi, les services ont dû prendre en charge une deuxième victime à leur arrivée sur les lieux. Toujours selon nos confrères, il s'agirait de la mère de la fillette. "La maman a pu être réanimée sur place m’ont indiqué des policiers", a témoigné Jean Mahieu, un résident de l’immeuble. Ce dernier explique avoir assisté au ballet des secours avant d'apercevoir le corps de la petite fille inanimé. "Des policiers m’ont ordonné de rentrer chez moi et ils sont ensuite venus poser des questions, mais je ne connaissais ces gens que de vue", ajoute-t-il. Des témoins cités par le quotidien parle de mort par étranglement.





Un quartier sous le choc



Dans le quartier, les habitants sont sur le choc. Quelques heures après ce tragique événement, un riverain se confiait à notre micro. Frédéric habite juste à côté du bâtiment où les secours où retrouvé le corps. Selon lui, il s'agit de voisins discrets et sans histoire. "Ce ne sont pas des personnes défavorisées ou SDF comme j'ai entendu. Mais on n'a pas beaucoup de contact avec ces gens", nous avait-il confié.

A l'heure actuelle, la présence d'une deuxième victime n'a pas été confirmée par les autorités. L'enquête se poursuit et devra déterminer les circonstances de ce drame.