Une Waterlootoise provoque un accident avec plus de deux grammes d'alcool dans le sang

Une automobiliste waterlootoise a été contrôlée positive à un test d'alcoolémie, mardi matin à Waterloo, dans la foulée d'un accident dont elle est responsable. Elle présentait un taux de plus de deux grammes d'alcool dans le sang, précise le chef de corps de la police locale.



L'embardée est survenue, vers 4h30 du matin, dans la rue Ma Campagne. La conductrice, âgée de 29 ans, a perdu le contrôle de sa voiture qui a alors percuté deux véhicules en stationnement. À l'arrivée des policiers, l'intéressée tenait un discours confus et présentait des signes évidents d'ivresse. Le résultat du test d'alcoolémie pratiqué par les agents a révélé un taux de 0,98 milligrammes d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, soit 2,4 grammes par litre de sang. Son permis lui a été retiré pour une durée initiale de quinze jours, à la requête du parquet du Brabant wallon. La contrevenante risque des poursuites judiciaires et une lourde sanction financière. Légèrement blessée, la jeune Waterlootoise a été transportée à l'hôpital. "Avec la levée du couvre-feu et la réouverture des terrasses, la vie reprend son cours normal et nous risquons d'être à nouveau confrontés à ce genre d'infractions, considérant que celle-ci est particulièrement importante en termes d'alcoolémie", commente le commissaire Michel Vandewalle.