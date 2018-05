"Coups de feu à Ixelles, policiers et pompiers sur place": que s'est-il passé ce vendredi soir rue du Page à Ixelles?

Plusieurs personnes nous ont signalé un déploiement de policiers et de pompiers, ce vendredi soir, à proximité de rue du Page à Ixelles. "Coups de feu au deli, rue du Page à Ixelles, à 22 h. Policiers et pompiers sur place, possible braquage", nous écrit l'une d'entre elles.

Le porte-parole de la police de zone de police nous a confirmé les faits. "Nos équipes ont été alertées via l'alarme d'un commerce", nous explique-t-on. Il s'agit du Deli Traiteur, situé rue du Page.

Une fois sur place, les policiers se retrouvent face à un individu venu braquer le commerce. "Il était venue faire un braquage", nous assure le porte-parole.

L'auteur encagoulé aurait obligé, en menaçant avec son arme, les deux commerçants et deux clients à le suivre vers la réserve du magasin, précise le parquet. Ces quatre personnes n'ont pas été blessées mais sont sous le choc. Les faits ont été filmés.





Transporté à l'hôpital

Une altercation a lieu entre les forces de l'ordre et le malfrat armé. Un policier tire, l'auteur de la tentative de braquage reçoit une balle. Blessé à l'abdomen, il a été transporté à l'hôpital. Il a dû être opéré dans la soirée. Le commerçant n'a, quant à lui, pas été blessé.

L'individu, déjà connu pour plusieurs faits dont un vol à main armée, a été emmené à l'hôpital et opéré vendredi soir. Il est conscient mais n'a pas pu être entendu durant la nuit.

Deux dossiers ont été ouverts: l'un pour le cambriolage et l'autre pour le coup de feu tiré par le policier.