Demain, ma commune: A Woluwe-Saint-Lambert, "les espaces verts" seront privilégiés

Ce vendredi, cinquième épisode de notre série "Demain, ma commune". Un mois après les élections, la politique locale risque de changer aux 4 coins de la région. Tous les jours, jusqu'au 6 décembre, nous nous rendons dans une commune de la capitale. Place aujourd'hui à Woluwe-Saint-Lambert. Ici, on prend les mêmes et on recommence... ou presque. Une petite nouvelle dans l'équipe communale: Delphine De Valkeneer. Avocate en droit public et administratif, elle va devenir échevine à l'urbanisme. Quelle sera sa priorité ? Elle répond à Vincent Chevalier pour Bel RTL:

"Woluwe-Saint-Lambert est une commune extrêmement prisée par les investisseurs immobiliers. L’enjeu pour les prochaines années sera de maitriser l’urbanisme en évitant notamment la densification des quartiers et en s’opposant à des projets qui porteraient atteintes aux équilibres urbanistiques dans la commune. (…) C’est préserver les sites naturels, les espaces verts,…c’est indispensable pour la qualité de vie des habitants et leur bien-être."