"Le roi du bingo" interpellé après une fusillade à Bruxelles

Un suspect a été interpellé à la suite de la fusillade qui a eu lieu le 16 septembre à Bruxelles et qui a fait deux blessés, a confirmé le parquet bruxellois après une information révélée par La Dernière Heure dimanche. Il s'agit du "roi du bingo", L.S. (36 ans), selon le quotidien, le propriétaire d'une quarantaine d'établissements dans lesquels sont installées ces machines. L'homme a été présenté au juge d'instruction et placé sous mandat d'arrêt. La chambre du conseil a prolongé vendredi sa détention provisoire, indique la DH.

Des coups de feu avaient été ce jour-là vers 19h30, au 19 de la rue de la Croix de Fer à Bruxelles, à proximité du bar The Switch, à la suite d'une bagarre entre un groupe de personnes et deux sorteurs, qui ont été légèrement blessés. La police parlait alors de cinq ou six auteurs qui avaient pris la fuite en voiture. L'origine du conflit serait une affaire de drogue. La police bruxelloise aurait ainsi interpellé le tireur.

En 2016, l'homme de 36 ans avait lui-même été victime d'une fusillade à Laeken. Il se disait alors victime d'un règlement de comptes d'une personne qui ne voulait pas qu'il rachète douze nouveaux établissements à bingo.