Vaste opération de police ce matin à Anderlecht liée à la traite des êtres humains

Plusieurs personnes ont contacté la rédaction de RTL info dès 6h ce mardi, à propos d'une opération de police d'envergure à Anderlecht.

"Que se passe-t-il place Bara ? Plusieurs camionnettes de police et deux hélicoptères avec leurs phares ?", nous écrivait Yassine vers 5h30. Il parlait d'une "trentaine de camionnettes, qui ont bloqué un moment tout le boulevard Lemonnier".

"Grande opération policière avec des fourgons et des voitures, appuyée par un hélicoptère depuis 5h du matin. Déjà une quinzaine de personne interpellées. Cela se déroule au quartier Cureghem, à l'intersection entre la rue Otlet et la rue Brogniez à Anderlecht. Un périmètre a été installé afin de filtrer les passages. Nous et nos voisins ne savons pas le but de cette intervention", nous écrit un certain JV peu après.





La police est discrète, mais il s'agirait de traite d'êtres humains... ou de fraude économique



Contactée par nos soins ce mardi matin, la zone de police d'Anderlecht confirme qu'une opération de police a eu lieu, mais "ne peut rien dire de plus". La zone agit "en soutien au parquet d'Ypres".

D'après certaines sources, il s'agit d'une grande action regroupant plusieurs arrondissement judiciaires, et relative à la traite des êtres humains. D'autres sources évoquent une histoire de douane et de fraude économique.

Selon un témoin interrogé sur place (voir la vidéo), la police a forcé l'entrée de plusieurs magasins, "au moins 6", a-t-il dit.

A 10h, des opérations étaient toujours en cours mais le dispositif était moins imposant que ce matin.

Une communication officielle aura lieu dans la journée.