"Situation confuse" à Bruxelles-Propreté: en manque de personnel, les ramassages sont perturbés ce jeudi

En cette fin de période de vacances de Noël, Bruxelles-Propreté fait visiblement face à un manque de personnel. "Pas d'encadrement dans les dépôts de Bruxelles-Propreté: les hommes sont coincés au dépôt. Pour le moment, les collectes ne sont pas assurées", nous a écrit un témoin jeudi vers 6h du matin.

Effectivement, il y a de gros retards dans les tournées des collectes de déchets à Bruxelles. "La situation est encore un peu confuse ce matin, car il y a beaucoup de personnes en congés. Mais il y a eu un souci d'encadrement", nous a expliqué Etienne Cornesse, porte-parole de Bruxelles-Propreté.

En clair: il manque du personnel encadrant, des responsables donc, chargés de diriger les équipes devant sortir avec leurs camions.

"Les camions sont sortis, mais plus tard. Une partie seulement des collectes a été effectuée normalement". Les communes où les sacs jaunes et blancs n'ont pas été ramassés en temps normal ce jeudi sont: Uccle, Forest, Laeken, Neder-Over-Heembeek, Ixelles, Saint-Gilles, la zone du Canal et du Pentagone. Soit une grosse partie de Bruxelles où les ramassages sont perturbés ce jeudi matin.

Mais Bruxelles-Propreté se veut rassurant: "Les gens ne doivent pas rentrer leur sac: habituellement, dans ce genre de situation, des tournées de rattrapage sont prévues", probablement dans l'après-midi.