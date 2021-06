À Bruxelles, les personnes nées en 1990 pourront s'inscrire dès demain pour la vaccination

Dès ce vendredi (11 juin), à partir de 18h00, les Bruxellois nés en 1990 ou avant pourront à leur tour s'inscrire pour être vaccinés contre la Covid-19. Les rendez-vous seront donc possibles pour quasi tous les trentenaires de la capitale. "Les personnes de 18 ans et plus (nées en ou avant 2003) peuvent" quant à elles "s'inscrire dès 23 heures (vendredi) sur la liste d'attente", communique la Commission communautaire commune (Cocom) jeudi.



Dès lundi prochain, les Bruxellois âgés d'au moins 65 ans et qui ne se sont pas encore fait vacciner peuvent quant à eux se rendre dans un centre de vaccination de la capitale sans même prendre rendez-vous, informe la Cocom.

La vaccination en Région bruxelloise avance petit à petit par tranches d'âges de quelques années, avec à chaque fois une tranche d'âge inférieure qui a quant à elle accès à la liste d'attente via Bru-Vax, ce qui donne la possibilité d'être appelé si une place se libère en dernière minute ou si des doses sont excédentaires.