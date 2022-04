À partir de ce samedi, il sera à nouveau possible de visiter le Palais de justice de Bruxelles

Dès le samedi 9 avril, tout le monde pourra à nouveau découvrir ce bâtiment mythique, grâce à des visites guidées.

Après deux ans et demi d'arrêt à cause du Covid-19, le Palais de justice de Bruxelles rouvre ses portes au grand public. Dès le samedi 9 avril, tout le monde pourra à nouveau découvrir ce bâtiment mythique, grâce à des visites guidées.

"On va présenter trois salles: la cour d'Assises, la cour de cassation et la cour d'appel. Nous aurons donc l'occasion de montrer quelques salles d'apparat et nous expliquerons comment fonctionne la justice en Belgique", indique Christine Deletaille, guide au Palais de justice.

Et la visite vaut le détour: ce majestueux bâtiment possède une surface totale de 80 000 m², une coupole de 142 mètres de haut pesant 24 000 tonnes et il l'est l'un des plus grands bâtiments judiciaires au monde... Rien que ça!

Les visites s'adressent à tous les publics, petits et grands, et sont proposées en français, néerlandais et anglais, pour les Bruxellois, les Belges et les touristes étrangers. La région bruxelloise a dégagé une enveloppe de 30 000€ pour mener à bien ces visites guidées.

La visite dure environ 1h30, possibilité de s'inscrire en groupe ou de façon individuelle, prix entre 16 et 16€.