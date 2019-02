Accident mortel sur le ring extérieur de Bruxelles: une enquête ouverte par le parquet de Hal-Vilvorde

Un accident sur le ring extérieur de Bruxelles, mardi après-midi à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne, a coûté la vie au conducteur d'une camionnette et a grièvement blessé le passager, a annoncé mercredi le parquet de Hal-Vilvorde, confirmant une information de RTL. Le parquet a désigné un expert pour éclaircir les circonstances de l'accident.



L'accident a eu lieu à hauteur de l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne, où un embouteillage s'était formé. Une camionnette qui se trouvait à l'arrière des files a été percutée par un camion. Elle s'est vu coincée entre ce dernier et un autre poids lourd devant lui. Le conducteur de la camionnette n'a pas survécu à l'impact. Son passager a été emmené à l'hôpital dans un état grave. Le conducteur de camion a dû passer des contrôles d'alcoolémie et de drogues, qui se sont avérés négatifs.

Le parquet de Hal-Vilvorde a désigné un expert-automobile pour éclaircir les circonstances de l'accident. L'expert a fait saisir les deux véhicules et essayera, entre autres, d'établir si l'accident est dû à un manque d'attention de la part du chauffeur de camion ou si la camionnette a exécuté une manœuvre imprévue.