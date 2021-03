Agression au couteau mêlant des jeunes bruxellois et des ressortissants français: la victime incrimine un rappeur connu

Un jeune bruxellois nous a contactés ce matin via notre bouton orange Alertez-nous pour rapporter une attaque au couteau survenue ce week-end. Le jeune, qui souhaite que l'on préserve son anonymat, nous a dit être témoin d'une altercation entre un ami et un rappeur français connu qui se trouvait à Bruxelles ce week-end avec des amis.

L'agression s'est déroulée à Schaerbeek. "On a voulu faire une photo avec lui, donc on lui a demandé", raconte le jeune homme qui nous a contactés. "Il ne voulait pas être dérangé, donc ça a dégénéré. J'ai entendu des cris, j'ai vu que mon ami était pris à parti et essayait de se défendre." Selon le témoin, une bagarre a ensuite éclaté. Quatre personnes, dont le rappeur (dont nous tairons le nom) auraient frappé son ami. L'un d'eux aurait sorti un couteau et l'aurait planté dans la jambe du garçon, âgé de 17 ans. "Il a commencé à crier et a sorti un couteau. Tout ça devant les parents de mon ami, qui habite dans le coin. Il a dû aller à l'hôpital."

Agression au couteau à Schaerbeek : la victime témoigne

La victime, âgée de 17 ans, présente une blessure au couteau à la cuisse droite, et est dans l'incapacité de se rendre à l'école. Il a porté plainte auprès du commissariat et nous a donné sa version des faits. Il nie d'abord avoir demandé une photo avec le rappeur. "Je le connais de vue, mais je ne suis pas un fan", nous précise-t-il. "Je marchais dans la rue, vers chez moi. Un groupe de gars m'a coursé, ils m'ont agressé et j'ai essayé de me battre contre eux. Ils m'ont mis à terre, et m'ont planté quand j'étais au sol."

Selon lui, ce n'est pas le rappeur qui lui a asséné le coup de couteau, mais un de ses amis. Le problème viendrait de la dégradation de la location Airbnb du rappeur. "Quelqu'un a cassé la vitre de son Airbnb et ils ont cru que c'était moi. C'est pour ça qu'ils m'ont coursé."

Suite à cette agression, le jeune garçon déclare avoir reçu 7 points de suture pour soigner sa blessure à la cuisse. Il confirme avoir porté plainte. "J'ai la haine, je suis en colère, parce qu'ils étaient 4 contre 1, et ils ont tous plus de 20 ans, et moi j'en ai 17", dit-il.

Quatre suspects inculpés puis relâchés

Nous avons contacté le parquet de Bruxelles pour tenter de comprendre la situation. Le parquet nous confirme qu'une enquête a été transmise à un juge d'instruction. Voici les faits dont dispose la justice :

"Le 20 mars 2021 vers 23h, les services de police sont appelés pour une bagarre au couteau dans le quartier Josaphat. Des premières informations récoltées il semblerait que suite à des agressions répétées de jeunes du quartier à l’égard de touristes français, qui avaient déjà appelé deux fois la police à l’aide, des coups ont finalement été échangés, à l’occasion desquels un jeune a été blessé par un coup de couteau. La victime a rapidement été prise en charge par les services de secours. Ses jours n’étaient pas en danger et elle a pu quitter l’hôpital dans le courant de la nuit. Les jeunes français ont été arrêtés peu de temps après, alors qu’ils revenaient à l’appartement qu’ils avaient loué pour quelques jours, non loin du lieu des faits.

Le parquet a requis un juge d’instruction pour des coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, envers un mineur et port d’arme par assimilation.

Les quatre suspects ont effectivement été inculpés de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, envers un mineur et celui qui avait été filmé avec en main un couteau à pain, de port d’arme par assimilation. Ils ont été relaxés moyennement engagement formel de rentrer chez eux, si pas le soir-même, au plus tard ce lundi matin. L’enquête se poursuit en vue d’éclairer les circonstances, et notamment les dégradations à l’appartement loué, qui ont précédé cet échange de coups."

Concernant l'identité du rappeur, le parquet ne peut rien confirmer. Nous avons par ailleurs tenté de joindre l'artiste en question, suivi par plus d'1 million de personnes sur Instagram, sans réponse de sa part à ce jour.