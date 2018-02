Alerte à l'anthrax boulevard du Régent à Bruxelles: des employés mis en quarantaine

L'enveloppe suspecte découverte vendredi en début d'après-midi au sein du bâtiment situé aux numéros 47 et 48 du boulevard du Régent à Bruxelles ne contenait pas d'anthrax, a indiqué à 19H20 le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse sur base des résultats des analyses.





Des employés emmenés à l'hôpital



La police a été avertie à 14H37 de la présence d'une enveloppe au contenu suspect. A 17H00, les policiers avaient libéré les lieux. Les personnes en contact avec la poudre suspecte ont été emmenées à l'hôpital conformément à la procédure. Le bâtiment rassemble divers bureaux et héberge le Consulat de Roumanie.Par mesure de précaution, la police a appliqué la procédure standard en présence d'anthrax. Elle implique d'avoir recours à la protection civile ainsi que d'isoler les personnes qui ont été en contact avec la poudre suspecte et de leur donner un traitement préventif.