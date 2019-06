Après une soirée arrosée, Dylan est victime d'une ARNAQUE par un taximan: 4.500 euros subtilisés comme si de rien n'était

Attention si vous devez prendre le taxi après une soirée arrosée. Une technique de fraude a fait plusieurs victimes à Bruxelles. Connue depuis 2017 par les forces de l’ordre, elle aurait fait moins de 10 victimes jusqu’à présent. Dylan, un jeune Bruxellois de 26 ans, en a récemment fait les frais.

Dylan se souviendra longtemps de sa soirée arrosée. La semaine dernière, le jeune Bruxellois de 26 ans passe sa soirée dans un bar dans la capitale. En état d’ébriété, il décide de prendre un taxi pour rentrer chez lui. Il en intercepte un situé devant l’établissement.

Lors de la fin du trajet, au moment de payer la course, le taximan indique à Dylan le prix de sa course. Il lui tend alors le terminal "Bancontact". Cependant, il ne note pas le montant sur celui-ci. Dylan tape son code instinctivement sans regarder si un montant est affiché ou non. Il rend ensuite le terminal au chauffeur.

En réalité, le jeune homme vient de se faire arnaquer. Le taximan fait mine d'accepter le paiement et change subtilement la carte de l’usager contre la carte d’un anonyme de la même banque. Dès lors, le taximan possède la carte de banque et, surtout, son code. Dylan rentre chez lui sans se soucier de quoi que ce soit.





Un modus operandi bien connu par la police



Ce n'est que le lendemain que le jeune Bruxellois se rend compte de l'arnaque. L'addition est salée. Le chauffeur est parvenu à lui voler 4.500 euros en retirant de l’argent à des distributeurs et en faisant des emplettes dans certains magasins comme Paris XL. L’arnaqueur a également tenté de transférer de l’argent du compte épargne vers le compte courant de la victime. Trouvant ces éléments suspects, la banque de Dylan le contacte et coupe toute activité de la carte bancaire.

Ce modus operandi est connu par les forces de police depuis 2017. Le profil des victimes est souvent identique : elles sont dans un état d’ébriété avancé, sous l’effet de la drogue ou encore dans un état de fatigue prononcé. Cependant, on ne peut pas parler de généralité. Moins de 10 cas identiques sont recensés depuis 2017 par les forces de l’ordre.

Dylan doit désormais prouver avec ses extraits de compte le montant exact de la fraude. Les banques devront ensuite vérifier l’exactitude de ces transactions. La banque pourrait lui rembourser ce montant sous certaines conditions mais rien n'est moins sur. Toute cette procédure va prendre énormément de temps.