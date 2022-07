Avez-vous vu Pipou?

Hier matin, Nada a perdu sa perruche, Pipou, à Laeken. Si elle a fini par la retrouver en haut d’un arbre au Boulevard De Smet, elle n’a cependant pas pu récupérer l’oiseau qui se faisait attaquer par des corbeaux et des pies. Pipou a repris son envol vers 23h et n’a plus été aperçu depuis.

Nada et son mari, Gaëtan, demandent votre aide pour retrouver leur « boule de joie ». Pipou a quelques signes distinctifs : il porte bague rose et mauve à une de ses pattes, il adore les humains et siffler ses musiques préférées (Star Wars et la famille Adams).

Pipou est un calopsitte mâle de presque deux ans. Il a un corps gris et une tête jaune avec des joues oranges.

Si vous voyez Pipou merci de contacter Nada au numéro suivant : 0460/96.13.65