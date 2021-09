Belexpo rouvre ses portes à Bruxelles: une exposition interactive qui transforme les jeunes en héros climatiques

Belexpo a rouvert ses portes hier à Tour et Taxis à Bruxelles. Cette exposition interactive sur le climat propose des nouveautés pour la rentrée. Tout d’abord deux nouveaux quartiers thématiques, l’un dédié aux espaces verts et l’autre à la ville rêvée. Et aussi une activité ludique qui transforme les jeunes en héros climatiques.

L’un d’entre eux s’appelle Loukas. Cet adolescent réalise neuf missions pour améliorer la qualité de vie en ville et inverser les dérèglements climatiques. Pédaler vers la ville de demain, créer un potager, améliorer un logement ou encore choisir un métier de la transition. Cette expérience permet une immersion totale.

"Je pense qu’aujourd’hui ils seront sensibilisés aux enjeux de l’environnement pour qu’ils soient acteurs de l’environnement et qu’ils se rendent compte que c’est surtout leur avenir à eux qui est en jeu", espère Laurence Hesbeen, institutrice primaire à l’école des marronniers.

Belexpo se rendra également dans les écoles bruxelloises dans les semaines à venir pour débattre autour de trois thèmes importants pour les jeunes : la mobilité, le smartphone et le climat.