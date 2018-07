Bruxelles: enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo d'enfants maltraités sur Facebook

Le parquet de Bruxelles ouvre une enquête après la diffusion d'une vidéo particulièrement violente sur les réseaux sociaux. On y voit deux bébés d'environ un an. Ils sont frappés jusqu'au sang. L'homme qui a posté la vidéo sur Facebook a été entendu. Il ne serait pas l'auteur des violences.

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête à la suite de la diffusion sur les médias sociaux d'une vidéo sur laquelle on voit de très jeunes enfants être fortement maltraités, a affirmé dimanche la chaine de télévision commerciale flamande VTM. L'information a été confirmée par le parquet qui va tenter d'établir où les faits ont été commis et d'identifier les personnes impliquées.



Selon le parquet, quelques personnes ont déjà été auditionnées, mais aucun suspect n'a été identifié jusqu'à présent. La séquence qui circule depuis quelques jours sur les médias sociaux montre deux bébés d'environ un an subir des coups à sang et se faire lancer."Pour le moment, le lieu où les faits ont été commis n'est pas clairement établi", a précisé dimanche le porte-parole du parquet. Celui-ci a également souligné qu'en ce tout début d'enquête, quelques personnes ont été entendues, parmi lesquelles celle qui a posté la séquence filmée mais qui ne serait pas celle qui a commis les faits.