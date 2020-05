Bruxelles: trois nouveaux radars tronçons installés prochainement

Trois nouveaux radars tronçons devraient sous peu s'ajouter à l'arsenal bruxellois de contrôle de la vitesse. Le nombre de radars tronçons dans la capitale passera ainsi de trois à six, communique lundi la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V), sur la base d'une réponse de la ministre régionale en charge de la Sécurité routière Elke Van den Brandt (Groen).



Ces nouveaux radars tronçons seront installés au Quai de Mariemont, au Quai Demets et sur l'Avenue Jules Bordet. Ils s'ajouteront à ceux du tunnel de la Porte de Hal, des tunnels Bailli-Stéphanie et du Boulevard Léopold III, qui fonctionnent très bien, selon le cabinet Van den Brandt. Selon Bianca Debaets, les radars tronçons existants ont enregistré l'année dernière un total de 48.349 infractions pour excès de vitesse, principalement dans le tunnel de la Porte de Hal (41.465).