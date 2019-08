Bruxelles: un important incendie de toiture au pied du Berlaymont oblige les pompiers à démonter une partie d'un restaurant

Un incendie s'est déclaré samedi soir vers 22h20, à l'angle des rues Stevin et Archimède à Bruxelles, juste à côté du Berlaymont (qui abrite la Commission européenne), dans un bâtiment de deux étages entièrement dédié à la restauration, a indiqué dimanche Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il n'y avait personne dans l'immeuble. Aucune victime n'est à déplorer.



Il s'agissait d'un feu de toiture. Les pompiers ont attaqué le feu par trois côtés différents, avec une auto-échelle stationnée rue Stevin, une autre rue Archimède et par l'intérieur du bâtiment. Ils ont démonté les tuiles et les plaques de protection au plafond car le feu couvait dans l'isolation du toit. La charpente était touchée. Une petite cuisine du restaurant, située au dernier étage, a également dû être à moitié démontée.



Les pompiers sont parvenus à éviter que le feu ne se propage aux maisons voisines. Ils sont restés trois heures sur les lieux. Les déblais étaient importants étant donné qu'une grande partie du toit et du dernier étage ont été démontés.



L'origine de l'incendie est accidentelle, assure Walter Derieuw, sans préciser à ce stade les causes du départ du feu. Le gaz et l'électricité ont été coupés. Il y a des dégâts des eaux dans l'ensemble du bâtiment. Les vacances annuelles prenaient justement fin au restaurant, qui ne pourra pas rouvrir comme prévu.