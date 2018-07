Bruxelles: un policier violemment agressé au pavé le soir de France-Belgique

Les faits se sont déroulés à Bruxelles à l'issue du match France-Belgique. Des policiers qui stationnaient à un feu rouge ont été la cible de jets de pierre. Un agent a été sérieusement touché au visage. Il a été hospitalisé. Une enquête est en cours.

Bruxelles, mardi dernier le soir du match France-Belgique. Un agent de police termine son service et est sur le point de rentré chez lui lorsqu’il se fait agresser. Avec son collègue, il sont à l’arrêt à un feu rouge dans le centre de Bruxelles. L’agresseur s’empare d’un pavé et vise le policier en plein visage. Ilse Van De Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, au micro du RTLinfo 19 heures: "Il n’était pas en uniforme et quand il est passé chaussée d’Anvers, il avait abaissé la vitre. Le projectile est entré dans la voiture et a percuté sa tête."

Le policier inconscient est emmené à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. L’agression n’aurait pas de lien avec le match France – Belgique. Vincent Houssin, syndicat policier VSOA, fait savoir: "On ne sait pas encore si c’est une tentative d’homicide. Le problème, c’est que dans plusieurs quartiers de Bruxelles certains jeunes font la loi et cela doit changer."



Une enquête a été ouverte et pour l’instant aucun suspect n’a été identifié.