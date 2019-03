Début de nouveaux travaux sur le Ring de Bruxelles dès demain

L'Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) entamera le 18 mars des travaux sur le ring de Bruxelles (R0) à hauteur de Drogenbos. Le chantier sera mené seulement de nuit, en semaine.

Les travaux seront menés sur une distance d'un kilomètre, afin de remplacer les couches supérieure et inférieure de l'asphalte. Les voies resteront libres à la circulation pendant les travaux. Entre 22h00 et 06h00, les automobilistes ne pourront emprunter qu'une seule bande. A deux reprises (29 mars et 5 avril), la restriction à une voie durera jusque 10h00.

Autant l'accès au ring intérieur que la sortie du ring extérieur du complexe de Ruisbroek seront aussi fermés durant quelques nuits. Le trafic sera dévié.