Décès suspect de Pascal à Evere: pouvez-vous aider les enquêteurs?

Le 10 août 2018, le corps sans vie de Pascal Crabbe, a été retrouvé dans le parc du Moeraske à Evere.

Pascal était âgé de 51 ans et était sans domicile fixe. Il était de corpulence forte et mesurait entre 1m70 et 1m80. Il portait des "Dreadlocks" et se déplaçait lentement.

En vue d’éclaircir les circonstances du décès de Pascal Crabbe, les enquêteurs recherchent des témoins qui l’auraient vu entre le 3 et le 10 août 2018 dans les environs du parc du Moeraske à Evere.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.