Découverte d'un corps mercredi à Saint-Gilles: le colocataire inculpé de meurtre

Un homme a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé de meurtre, dans le cadre de l'enquête liée à la découverte d'un corps mercredi à Saint-Gilles, a indiqué jeudi en fin de matinée le parquet de Bruxelles. Ce dernier avait confirmé mercredi qu'un individu avait été retrouvé mort, probablement victime de coups de couteau, dans un appartement à Saint-Gilles.



"Le 8 janvier 2019 vers 9h30, un homme s'est présenté au commissariat du Parvis de Saint-Gilles afin de déclarer le décès de son colocataire dans son appartement", a informé jeudi le parquet de Bruxelles. "Une patrouille de police a été envoyée sur les lieux. En ouvrant la porte de l'appartement, les inspecteurs ont constaté qu'un homme était allongé au sol sur le tapis du salon. Il présentait plusieurs entailles dans le corps et ne respirait plus. La victime n'a pas encore pu être identifiée", a-t-il précisé.

Le parquet de Bruxelles a requis un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale afin d'effectuer les constatations utiles sur place. A la suite de celles-ci, le procureur du Roi a saisi un juge d'instruction en lui demandant d'enquêter du chef de meurtre et est descendu avec lui sur les lieux.

Le colocataire de la victime, K.M., a été privé de sa liberté. Il a été entendu par le juge d'instruction mercredi après-midi puis a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé de meurtre. Les circonstances dans lesquelles le crime s'est produit ne sont toujours pas déterminées.