Dégagement de fumée place Sainctelette à Bruxelles : que se passe-t-il?

L'incendie électrique signalé vendredi vers 12h30 au pont Sainctelette a été éteint vers 18h30, a indiqué en soirée le porte-parole de pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Des pompiers surveillent depuis quelques points encore chauds. La circulation automobile et des transports publics reste fermée sur le pont dans le sens allant du centre vers la basilique de Koekelberg et le demeurera jusqu'à la réalisation de contrôles de stabilité, ce qui pourrait prendre plusieurs jours.



De ce côté de la voirie, des bus-navettes ont été mis en place pour assurer la liaison du tram 51 et le bus 89 a été dévié, a précisé une porte-parole de la Stib. De l'autre côté, la circulation a été rouverte vers 18h30 en direction du centre. Une importante fumée s'est élevée du pont Sainctelette vers 12h30. Les pompiers ont cherché quelques heures durant sa provenance.

Des câbles électriques se consumaient dans un vide technique à l'intérieur de la structure. Le courant a été coupé localement par Sibelga, le gestionnaire du réseau de gaz et d'électricité en Région bruxelloise, sans porter à conséquence pour le métro, le tunnel Annie Cordy ou les riverains. Les pompiers ont ensuite aspergé le foyer avec de la mousse. "Par les deux extrémités du pont, on essaie de remplir le vide technique avec de la mousse", a expliqué dans l'après-midi Walter Derieuw. "Il y a une pointe au milieu, ce qui complique l'opération. Les pompiers sont dans des trappes techniques, qui permettent d'atteindre les gaines techniques qui passent par le pont." La circulation automobile et des trams a été coupée dans les deux sens sur le pont lors de l'intervention des pompiers. Cela a eu d'importantes répercussions sur le trafic.