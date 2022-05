Des investissements européens pour les jeunes du qualifiant en Belgique francophone

(Belga)

Une centaine de personnes ont pris part jeudi, de 16h00 à 20h00, à l'hôtel de ville de Bruxelles, à un événement du Centre de Coordination et de Gestion des Programmes Européens, qui dépend de la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CCGPE-DGEO), en présence de la ministre de l'Education Caroline Désir (PS). Celui-ci entend encourager le développement de projets, avec l'appui financier de l'Union européenne, visant à faciliter l'apprentissage et l'insertion des jeunes de l'enseignement qualifiant en Belgique francophone. Quelque 35 CEFA (Centres d'Education et de Formation en Alternance) étaient représentés afin de découvrir les opportunités qui leur sont offertes grâce au financement du Fonds Social Européen (FSE) et au programme Erasmus+. Plusieurs de leurs membres ont pris la parole. La nouvelle programmation FSE+ 2021-2027 pour la Belgique francophone a dans un premier temps été présentée au travers des thématiques qui seront portées, à savoir la préparation à l'insertion formative, la définition d'un plan de formation, le suivi du parcours, l'accrochage scolaire, l'insertion professionnelle de jeunes à besoins spécifiques et d'adolescents en exil et les parcours mixtes mêlant enseignement ordinaire et alternance. Un peu plus d'un million d'euros est destiné à soutenir des projets, destinés notamment aux jeunes de l'enseignement qualifiant. Le CCGPE-DGEO a par ailleurs mis en avant les projets Erasmus+ qui peuvent être intégrés par les CEFA. Des représentants français de la Chambre des métiers et de l'artisanat et de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat de la région Auvergne Rhône-Alpes ont pris la parole dans ce cadre. (Belga)