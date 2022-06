Des Ukrainiens nettoient le parc du Cinquantenaire à Bruxelles pour "remercier la Belgique"

Ce samedi, des ressortissants ukrainiens organisent un grand nettoyage du parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Il s'agit d'une manière d'exprimer leur reconnaissance pour l'aide apportée par la Belgique, au lendemain du centième jour de guerre dans leur pays, l'Ukraine.

Une trentaine d'Ukrainiens nettoient, depuis 11h00 ce samedi, le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. "C'est une manière de montrer notre reconnaissance pour l'aide que nous recevons de la Belgique et de ses habitants", explique Oksana Bulda, une des initiatrices de l'action. "Par la même occasion, nous voulons démontrer que nous pouvons faire notre part ici."

Marina, réfugiée ukrainienne, est psychologue. La femme de 37 ans a vécu sous les bombes à Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. Elle est arrivée en Belgique il y a un mois. Elle ne pensait pas que le conflit allait s'éterniser. "Au début, la plupart des Ukrainiens ne prenaient pas la situation au sérieux. On pensait que la guerre allait durer quelques jours ou quelques semaines et que ce serait vite terminé", explique Marina. "On pensait aussi qu'une partie de la population russe allait réagir".

Le frère de Marina, haut gradé de l'armée, était présent lors des combats à Marioupol. "Mon frère participe activement aux opérations militaires, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Mes parents ont quitté Kharkiv et ils ont trouvé refuge dans le centre de l'Ukraine".



Une quinzaine de personnes participent à l'opération nettoyage du Cinquantenaire pour exprimer leur gratitude.



"On voudrait remercier la Belgique pour son accueil, pour l'aide qu'elle a fournie aux réfugiés ukrainiens", précise Andrei, ressortissant ukrainien.





Des aides de toutes sortes et des volontaires ont également été envoyés dans la zone de conflit et aux frontières. "Nous savons que la Belgique est un petit pays, mais aussi que les Belges font beaucoup pour nous aider", selon Oksana Bulda. "Nous sommes ravis de l'accueil que nous recevons ici, ainsi que du soutien financier et matériel pourvu à notre pays, et aussi que des volontaires se soient engagés dans la légion étrangère pour défendre notre pays. C'est pourquoi nous voulons faire notre part, et laisser votre pays un peu plus beau derrière nous."

"Nous avons prévu d'autres actions et avons également établi le contact avec des associations actives en Wallonie. Nous savons que de nombreuses personnes ont été touchées l'été dernier par de terribles inondations et nous souhaitons les aider comme on peut", conclut Oksana Bulda. Un rassemblement en mémoire des enfants victimes de la guerre en Ukraine est organisé samedi soir sur la place du Luxembourg.

Depuis le début du conflit, un peu plus de 45.000 Ukrainiens ont trouvé refuge en Belgique, selon les dernières statistiques. 36 % sont des femmes comme Marina qui espère regagner très vite son pays.