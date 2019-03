Didier Reynders a une idée pour éliminer la voiture à Bruxelles (vidéo)

Didier Reynders était l'invité de Pascal Vrebos dimanche sur RTL-TVI. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, tête de liste à la Chambre pour Bruxelles a proposé une idée pour éliminer la voiture à Bruxelles.

Il y a quelques jours, le ministre wallon de l'Environnement Jean-Luc Crucke a plaidé pour une taxe européenne sur le transport aérien. Il pourrait s'agir d'une taxe sur le carburant des avions, actuellement exempt de toute taxe, ou d'une TVA sur les billets d'avion.

Interrogé à ce sujet sur le plateau de l'émission L'Invité de Pascal Vrebos ce dimanche, Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, tête de liste à la Chambre pour Bruxelles, a été plus mesuré. "Je souhaite surtout qu'on investisse dans des modes de transport performant, notamment à Bruxelles où je souhaiterais que tout le monde soit très clair pour se déterminer en faveur du métro. Si on ne développe pas des lignes de métro dans les prochaines années, on ne résoudra pas la situation en surface. En surface, il faudrait éliminer de plus en plus la voiture pour aller vers des véhicules partagés et d'autres modes de transport".