Évacuation du bureau de poste de la place Keym à Boitsfort: une poudre blanche non identifiée s'est échappée d'un paquet

Le bureau de poste situé sur la place Eugène Keym à Watermael-Boitsfort a été évacué peu après 15h00 vendredi après-midi à cause de la présence d'une poudre blanche suspecte dans un colis, a indiqué en fin de journée Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les deux employés qui avaient été contact avec le paquet ont pu rentrer chez eux et le bureau de poste pourra rouvrir normalement samedi matin, a précisé Yves Desmet, porte-parole de la zone de police Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem).



C'est en manipulant un paquet qu'une poudre blanche s'en est échappée. Les responsables du bureau de poste ont contacté les pompiers, qui ont confiné les deux personnes ayant été en contact avec le colis suspect dans un local. Les clients et le personnel ont été évacués.La protection civile a été sollicitée pour récupérer de manière sécurisée les vêtements des employés et le paquet en cause afin de procéder aux analyses nécessaires.Le médecin sur place a estimé que les deux agents ne présentaient aucun signe de mal-être et qu'ils n'avaient en conséquence pas besoin d'aller à l'hôpital dans l'attente des résultats.

Après la décontamination effectuée sur place, un des employés est rentré directement chez lui. Le second a tenu à se rendre à l'hôpital pour réaliser un contrôle supplémentaire, a ajouté Yves Desmet. Ce dernier a également pu rentrer chez lui depuis.Les pompiers ont quitté les lieux vers 17h00.

Les résultats des analyses ne devraient pas pouvoir être communiqués ce vendredi.



