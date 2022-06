Fusillade à Koekelberg: 2 suspects placés sous mandat d'arrêt

Dans le cadre de la fusillade qui est survenue mercredi soir vers 18h15 à proximité du métro Simonis à Koekelberg et qui a fait deux blessés, deux suspects ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a indiqué jeudi en fin de journée le parquet de Bruxelles.



Les services de police ont été avisés vers 18h20 que plusieurs coups de feu ont été tirés. Les agents envoyés sur place n'ont pas trouvé de traces de sang ni de douilles. Le requérant, qui était également une victime des faits, se serait rendu par ses propres moyens à l'hôpital. Il aurait été touché par balles aux jambes. Ses jours ne sont pas en danger. Un véhicule a été contrôlé à proximité du lieu et peu après les faits. Une personne grièvement blessée se trouvait à l'arrière. Le conducteur et le passager du véhicule ont été arrêtés. Avisé des faits, le parquet de Bruxelles a ordonné plusieurs devoirs d'enquête, parmi lesquels l'analyse des images de caméras de surveillance. Le laboratoire scientifique de la police judiciaire fédérale et un expert balistique sont également descendus sur les lieux. Un médecin légiste a été requis afin de s'enquérir de l'état de santé des victimes. L'instruction suit son cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits.