Gros problème informatique à la commune de Molenbeek: les services à la population sont fortement perturbés

"La commune de Molenbeek-Saint-Jean est fermée depuis une semaine et laisse les habitants sans information", déplorait ce lundi matin Abdel via le bouton orange Alertez-nous. Quelques jours plus tôt, une autre personne signalait déjà l'absence de service administratif rendu par la commune: "Cela fait 4 jours d’affilée que l’administration de Molenbeek est fermée et ça a un gros impact sur la population. Plusieurs personnes viennent devant l’administration et la trouve fermée et cela depuis lundi." Chaima exprimait quant à elle sa colère: "L'administration communale de Molenbeek se fout de nous! Mon époux cherche a obtenir sa carte d'identité et un certificat de bonne vie et moeurs, et depuis le lundi 16 décembre, l'administration a un problème informatique qu'il essaye de réparer depuis lundi et jusqu'à aujourd'hui, toujours rien."

Joint par téléphone, l'échevin Georges Van Leeckwyck, qui a l'informatique dans ses attributions, confirme qu'un problème d'informatique perturbe fortement le travail de l'administration communale et les services qu'elle rend à la population. Le bug est survenu à la suite de la mise en place d'un nouveau système lié au transfert de l'ensemble des adresses emails. Cette installation a entraîné la résurgence d'un bug survenu cet été et qui avait été corrigé mais sans en identifier sa cause. Cette fois, les équipes informatiques veulent aller au bout des choses afin d'éviter que le plantage se reproduise une troisième fois à l'avenir. Mais on en est désormais à une semaine de panne et l'origine n'est toujours pas identifiée. Cinq ordinateurs ont cependant pu être rendus opérationnels pour traiter les dossiers urgents, poursuit l'échevin.

Les habitants sont prévenus dès l'entrée de la commune. "On n'a pas de grandes files car on a mis un avis. Les gens viennent et repartent", nous renseigne George Van Leeckwyck qui ajoute que l'administration a rappelé aussi à la population les autres possibilités que celle du guichet et qui sont l'application "Mon dossier", l'Irisbox (guichet sur internet ou sur une borne présente à la commune). Toutefois, l'échevin convient que la commune ne rend pas un service convenable à la population à cause de ce problème informatique.