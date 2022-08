Images interpellantes: un conducteur de trottinette se filme à plus de 110km/h à Bruxelles

Des images largement partagées sur les réseaux sociaux sont plutôt impressionnantes. Un individu s'est filmé, dans les rues de Bruxelles, à plus de 110 km/h sur une trottinette électrique. C'est évidemment illégal. Ce qui est plus surprenant, par contre, c'est que la vente de ces engins n'est pas interdite.

Un conducteur de trottinette électrique se filme en train de rouler dans un tunnel de la capitale. Il plonge la caméra sur son compteur et atteint les 112km/h. Ces images sont interpellantes car la vitesse pour un tel engin ne doit pas dépasser les 25km/h. Ce comportement est donc dangereux aussi bien pour l’utilisateur que pour les autres usagers.

"La plupart des gens aussi n’ont pas de casque. Cela veut dire qu’en cas de chute, les conséquences risquent d’être assez graves. Il faut aussi savoir que ce sont des engins qui ne font pas de bruit. Ils risquent aussi de surprendre d’autres usagers de la route qui eux risquent d’avoir une réaction pas optimale pour la sécurité routière", met en garde Jean-François Gaillet, directeur du centre de connaissance de la sécurité routière.

On n’a aucune certitude sur la qualité des pneus et des freins

Pourtant, la vente de ces trottinettes est légale. Sur internet, il est possible d’acheter toutes sortes de modèles qui ne sont pas homologuées. Il n’y a dès lors aucune certitude sur la qualité des pièces. "On ne sait pas si les freins sont de bonne qualité, si la trottinette va pouvoir s’arrêter suffisamment vite à haute vitesse. On n’a aucune certitude sur la qualité des pneus. Ils peuvent éclater s’ils sont sous-gonflés ou surgonflés. Donc, par rapport à la construction même de la trottinette, au niveau des soudures et tout ça on n’a aucune certitude sur la qualité de ces composants", déplore Jean-François Gaillet.

Mais sachez que si vous achetez ce type de véhicules, la police peut vérifier la vitesse maximale de la trottinette. En cas d’infraction, l’engin est immédiatement saisi, même si vous n’étiez pas en excès de vitesse.

A Bruxelles, plus de 1.000 infractions et mises en danger ont été constatées cette année.