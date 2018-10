Incendie dans un parking sous-terrain à Bruxelles: l'acte criminel n'est pas exclu

Le parquet de Bruxelles a désigné un expert afin de déterminer la cause de l'incendie qui s'est produit dimanche dans un parking sous-terrain de Saint-Gilles. Il n'est en effet pas exclu qu'il s'agisse d'un acte criminel, indique lundi le parquet de Bruxelles.

Le feu a pris dimanche après-midi à l'étage -1 d'un parking sous-terrain privé de plusieurs immeubles de la rue Fontainas, qui abritait 170 véhicules.

Les pompiers ont été prévenus de l'incendie vers 13h40 et se sont rendus sur place avec trois autopompes, une ambulance, une voiture de commandement, le SMUR et une camionnette avec ventilateur pour extraire les fumées en sous-sol. Deux voitures ont brûlé et la structure du parking a été endommagée.

Le lieu est toutefois resté toutefois accessible.