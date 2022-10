Interdiction des chauffages en terrasse: la Ville de Bruxelles distribue des "wollekes" à ses restaurateurs

Plusieurs communes du pays ont interdit aux restaurateurs de leurs territoires d'utiliser des chauffages de terrasses. C'est le cas par exemple à Namur, Ath, Tournai, mais aussi dans plusieurs communes bruxelloises. En cause: ces chaufferettes consomment énormément et polluent aussi.

Les cafetiers et restaurateurs concernés craignent de voir leur clientèle fuir les espaces extérieurs lorsque le froid se fera plus intense. Pour aider ses commerçants, la Ville de Bruxelles a lancé un projet pilote auprès d'une trentaine d'établissements. Entre décembre et avril, des couvertures seront fournies gratuitement aux restaurateurs. Ceux-ci pourront ensuite les mettre à disposition de leurs clients en terrasse.

Appellées "wollekes", ces couvertures sont un peu spéciales. Elles ont été inventées par des étudiants de l’école de la Cambre, missionnée par la Ville. Elles tirent leur nom du mot flamand "wolle", qui veut dire "laine". Leur composition est particulière: ces couvertures sont réalisées à partir d'éléments recyclés et cousues à un "tote bag" fabriqué à partir d'anciens uniformes d'ouvriers communaux.