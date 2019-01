Intoxication au monoxyde de carbone à Anderlecht: une dame et son petit-fils hospitalisés

Lundi soir, vers 18h41, la caserne des pompiers de Bruxelles a été alertée d'une fuite de gaz. En posant les questions d'usage, il s'avère qu'il s'agit en réalité d'un souci de monoxyde de carbone et non de gaz.

Les pompiers et les services médicaux ont été envoyés à Anderlecht, rue Ferdinand Craps. Sur place, il a été constaté qu'un poêle à charbon dégageait du CO. Il a été immédiatement éteint et l'appartement a été ventilé.

L'occupante et son petit-fils ont été transférés vers l'hôpital avec une légère intoxication. Leurs jours ne sont donc heureusement pas en danger.