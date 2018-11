Rassemblement à Anderlecht pour Kurtis, 4 ans, toujours dans un état grave après être tombé dans un étang lors d'une sortie scolaire

Ce jeudi, des personnes se sont rendues sur la place Bara, à Anderlecht, pour demander un encadrement de qualité pour les enfants scolarisés à Anderlecht. Ce rassemblement se tient à l’initiative d’un collectif appelé "Justice pour Kurtis", qui souhaite faire toute la lumière sur ce qui est arrivé au petit Ben Kurtis, un enfant scolarisé en deuxième maternelle à l’école des Petits Goujons à Anderlecht, toujours dans un état grave après être tombé dans un étang du château du Gaasbeek lors d'une sortie scolaire en octobre dernier.

Aujourd'hui, les circonstances exactes de l’accident n’ont toujours pas été établies. La maman du garçonnet a expliqué dans une vidéo, diffusée sur la page Facebook de l'événement, qu’elle attend toujours les résultats de l’enquête et d’avoir accès au dossier médical. "Son cerveau est très touché", relate-t-elle.

Une enquête judiciaire est toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, nous confirme l'échevin de l'Enseignement de la commune d'Anderlecht, Fabrice Cumps, qui s'abstient de tout commentaire quant à l'une ou l'autre responsabilité humaine: "C'est l'enquête judiciaire qui dira si une faute individuelle a été commise ou non lors de cet encadrement".

L'échevin détaille le dispositif qui avait été prévu le jour de l'accident: "Il correspondait aux normes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec quatre adultes pour 35 enfants. Il s'agissait d'un personnel professionnel, puisque c'est un choix que nous avons toujours fait, de ne pas faire appel à des bénévoles pour ces sorties mais à un personnel qualifié". L'excursion était menée par deux enseignantes et deux éducatrices dont "la mission quotidienne est d'encadrer les enfants".

Les personnes qui ont participé à la sortie ne sont pas retournées à l'école depuis le drame. Quant à la directrice, elle est toujours très marquée et est en arrêt de travail pour le moment.

L'échevin nous dit être en contact avec les parents du petit Kurtis. Il nous dit avoir par ailleurs avoir rencontré des parents d'élèves: "Il y a des parents de l’école qui sont légitimement inquiets par rapport à ce qui se passe. J'ai rencontré une centaine de parents la semaine dernière, nous avons eu une discussion sereine, et nous avons convenu de pas faire de sortie jusqu'au 30 juin. Pour ne pas non plus pénaliser les enfants, on fera venir des intervenants extérieurs dans l’école".