L'hélicoptère de la police fédérale a survolé la commune d'Uccle cette nuit: que s'est-il passé?

De nombreux habitants des communes d'Uccle et Drogenbos nous ont alerté cette nuit via notre bouton orange Alertez-nous. Ces habitants s'étonnaient de la présence dans le ciel de l'hélicoptère de la police fédérale. "Ça fait plus de 30 minutes qu'un hélicoptère tourne au-dessus de l'immeuble dans lequel j'habite", nous raconte Malika, sur les coups de 22h. "C'est très bizarre."

Ce matin, la police fédérale confirme que ses équipes sont intervenues en renfort avec la police de la zone Uccle-Watermael-Auderghem. L'hélicoptère a été déployé dans le cadre de recherches liées à un vol à main armée dans les environs. La police de la zone devrait communiquer plus d'informations sur les faits d'ici peu.