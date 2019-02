La mobilisation de parents pousse l'échevine à revenir sur sa décision: la directrice de l'école du Tivoli à Laeken ne sera pas mutée

"Nous apprenons que la directrice ne reviendra pas à l'école après la semaine de carnaval. L'échevine a pris la décision et ne lui donne pas d'autre choix. Une pétition sera signée dès demain car nous, parents d'élèves, sommes révoltés de la manière dont ça été fait. On ne peut pas nous laisser sans direction en plein milieu de l'année", nous signalait mardi, via le bouton orange Alertez-nous, la maman de trois enfants scolarisés à l'école du Tivoli, l'école communale de Laeken en région bruxelloise. Ce matin, une vingtaine de parents se sont rassemblés devant l'école et ont invité d'autres parents à signer une pétition en faveur de la directrice actuelle, visiblement très appréciée. Cédant à cette mobilisation, l'échevine de l'instruction de la Ville de Bruxelles, Faouzia Hariche est revenue sur sa décision de muter la directrice, rapportent nos confrères de la RTBF. Le cabinet de l'échevine a précisé que les qualités de la directrice avaient justement motivé son transfert afin qu'elle reproduise son excellent travail dans un autre établissement en difficulté. Toujours selon la RTBF, l'école du Tivoli avait autrefois mauvaise réputation avant que la directrice ne change la situation.