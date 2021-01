La zone 30 déjà en vigueur à Schaerbeek depuis 2018: pari réussi sans aucun accident mortel

Depuis le 1er janvier, la vitesse est limitée à 30km/h sur la quasi-totalité de la Région bruxelloise. La commune de Schaerbeek était déjà passée en zone 30 il y a deux ans, quel bilan tirer de cette mesure aujourd’hui?

Dans les rues de Schaerbeek, difficile de ne pas repérer le fameux "30". Il est partout: au sol, sur des panneaux, sur des indicateurs en temps réel. Les automobilistes s’y sont habitués, mais ils l’avouent le respect de la vitesse n’est pas toujours évident. "Ça dépend si c’est la journée ou le soir…" explique une automobiliste avant d’être interrompue par un cycliste criant: "Vive les 30km/h!!! Youhouuuuuuuu!"

"Quand ce sont des lignes droites c’est pas facile," précise un jeune conducteur. "Souvent on est à la bourre, on est pressé, ajoute un motard. Ce sont des facteurs qui jouent."

Cela dit, la mesure est très efficace. Plus aucun accident mortel depuis deux ans. Le nombre d’accident avec lésion corporelle a baissé de 12%. Le sentiment de sécurité a bondi dans les sondages. "C’est vrai que pour des personnes qui auraient des enfants en bas âge, ça doit être plus sécurisant," déclare un jeune homme.

Contrôles fréquents

Les autorités ont aménagé le territoire notamment avec des dos d’ânes et des coussins berlinois. Elles appliquent aussi une stricte politique de contrôle. "J’ai été flashé à 33 à l’heure, déplore un habitant de la commune."

"On a multiplié par cinq le nombre de contrôles mobiles, c’est-à-dire, les équipes de police changent de lieu sur le territoire et à un moment donné, ils font des contrôles, explique Cécile Jodogne, bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek. On a fortement augmenté aussi le nombre de contrôle par radar."

Résultat: la vitesse moyenne des conducteurs a, elle aussi, diminué, jusqu’à 8km/h en moins sur plusieurs grands axes.