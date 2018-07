Laeken: un homme retenait sa compagne en otage et menaçait de faire exploser une bonbonne de gaz lundi soir

Lundi soir vers 20h40, la police de la zone Bruxelles Capitale Ixelles a été informée qu'une prise d’otages était en cours à la rue des Palais à Laeken. Le suspect déclarait séquestrer sa compagne ainsi que détenir une bonbonne d’oxygène qu’il menaçait de faire exploser.



En état d'ivresse sur la voie publique



Les inspecteurs de police ont pu intercepter le suspect sur place, un homme, C.P., âgé de 42 ans. Il se trouvait en état d’ivresse sur la voie publique. Il a été privé de liberté et auditionné. Il sera mis à disposition du procureur du Roi dans le courant de la journée.

Les équipes de police et les pompiers ont inspecté l’appartement et ont pu neutraliser la bonbonne d’oxygène. Il n’y a pas eu de blessés lors de l’intervention.





Le suspect explique son comportement par l’abus d’alcool



La victime, en état de choc, a été transférée à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. L’enquête doit encore démontrer si elle a été effectivement battue et séquestrée ou s’il s’agit que des assertions du suspect.

Le suspect explique son comportement par l’abus d’alcool et déclare qu’il avait mal jugé l’impact de celui-ci. Le suspect est bien connu des services de police et de justice principalement pour des infractions de roulage. Le procureur de Roi a saisi un juge d’instruction du chef de ‘fausse information d’attentat’ en vue d’une analyse psychiatrique du suspect.