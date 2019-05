Le shopping de Woluwe évacué sur ordre de police

Le shopping de Woluwe a été évacué sur ordre de police. Contacté par nos soins, Michael Jonniaux, le chef de corps de la zone de police Montgomery, indique qu'il s'agit d'une alerte à la bombe. "Le décision d'évacuer les lieux avait déjà été prise par les exploitants des commerces", précise-t-il.

"On a dû quitter le shopping en laissant nos achats et sans récupérer nos voitures", raconte Murielle, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous. "Tout le monde est dehors et la police est bien présente sur les lieux", a ajouté Suzana vers 18h30.

Plus d'informations dans les prochaines minutes.