Les hôtels respirent avec le retour des touristes: "Tout le monde nous parle de gaufres, de frites, de chocolat et de BD"

Après deux ans de pandémie, de confinements et de restrictions, le secteur du tourisme retrouve des couleurs dans notre pays.

Les touristes étrangers, venant principalement de pays limitrophes, sont de nouveau bien présents dans les rues de notre capitale. "Tout le monde nous parle de gaufres, de frites, de chocolat et de bandes dessinées", rapporte notre journaliste.

Le long week-end de quatre jours cette semaine "fait du bien au secteur" de l’hôtellerie, explique Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de l’association des hôtels bruxellois. "On s’attend à une belle affluence avec des taux d’occupations autour de 80 %, et même un pic pour vendredi soir où des hôtels affichent complet", ajoute-t-il.

Dans les réservations, une nuance est à apporter : elles concernent majoritairement le secteur du loisir. Les réservations professionnelles sont encore fort peu nombreuses.

"La situation est plus contrastée pour les voyages d’affaires. Si les gens ont envie de voyager à titre privé, ce n’est pas encore le cas pour les voyages d’affaires et les grands congrès internationaux où il faut poursuivre le travail d’attractivité et de développement", déclare le secrétaire général de l’association des hôtels bruxellois.