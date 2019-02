Manifestation de gilets jaunes à Bruxelles samedi: 6 personnes ont été interpellées

Environ 250 gilets jaunes ont manifesté samedi après-midi entre la gare du Nord et la gare du Midi à Bruxelles. Arrivés vers la fin du parcours, bon nombre ont rejoint la rue Haute, où ils ont été encerclés par la police. Six individus ont été interpellés et 185 contrôles d'identité ont été effectués, rapporte la police de la zone Bruxelles-capitale/Ixelles.



Une grande partie des quelque 250 manifestants provenaient de France. Partis de la gare de Nord à 14h00, ils ont marché le long du canal vers la gare du Midi. Ils ont défilé dans le calme, provoquant uniquement quelques embarras de circulation. La police a cependant dû intervenir lorsque la majorité du groupe a quitté l'itinéraire en direction des Marolles. Rue Haute, les agents ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour parvenir à les encercler et ont procédé à 185 contrôles d'identité au total.

Six individus ont été interpellés, trois Belges, un Néerlandais et deux Français. Il s'agit d'une arrestation judiciaire et trois administratives. La police continue à veiller pour que tous les gilets jaunes rentrent chez eux dans le calme, a-t-elle fait savoir.