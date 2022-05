Michel Blanc, Virginie Hocq, Dave…: le tunnel Annie Cordy inauguré en grandes pompes ce dimanche (vidéo)

C'est désormais acté: le tunnel Leopold II, situé dans le centre de Bruxelles, est devenu le tunnel Annie Cordy.

Ce changement de nom a été voté par les Bruxellois qui ont choisi la chanteuse parmi 14 artistes féminines et il a été officialisé sous le soleil ce dimanche matin... Avec un cérémonial digne de l'interprète de Tata yoyo. Heureux, coloré et émouvant. "Il y a de nombreuses personnalités à l’entrée du tunnel le plus long de Belgique", indique notre reporter sur place Emmanuel Dupond. Ce sont la nièce d’Annie Cordy et le comédien Michel Blanc, proche de la famille, qui ont coupé le ruban… rose bonbon, évidemment!





"C’est un jour très important, c’est un événement pour moi magnifique", a confié Michèle, la petite nièce d'Annie Cordy. "On rend un hommage merveilleux à Annie (...) Ses parents auraient été très fiers qu'elle soit aimée à ce point là." Interrogé à notre micro, l'acteur Michel Blanc a lui aussi eu des mots doux pour sa vieille amie. "Elle a fait partie de notre goût pour la culture Belgique. Il n’y a pas que Magritte, il y a aussi Annie Cordy. Je trouve que c’est la moindre des choses qu’il y ait un tunnel ou une place à son nom."

Un concert à 15h

Les amis de la chanteuse disparue en 2020 sont venus nombreux pour lui rendre hommage. Sandra Kim, les frères Taloche ont été aperçus. Il y aura un concert à 15 h au parc Elisabeth des amis d'Annie Cordy: Frédéric François, Salvatore Adamo, Dave, Hervé Villard...