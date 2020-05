Panne chez Telenet: plusieurs milliers de Bruxellois touchés

"Panne chez Telenet depuis 14h00. Pas de téléphone, pas de TV, pas de réponse apportée aux clients. Je trouve cela inadmissible", nous écrit l'un de nos internautes via le bouton orange alertez-nous. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous signaler sur Bruxelles être impactés par une panne sur le réseau Telenet. Joint par notre rédaction l'entreprise Telenet réagit et apporte quelques précisions en début de soirée: "Nous avons subi une coupure de la fibre. Les services internet et télé sont touchés. Le problème a été identifié et nos équipes travaillent dessus pour régler cela le plus rapidement possible." La panne touche uniquement une partie de Bruxelles et plusieurs milliers d'abonnés sont concernés.