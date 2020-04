Plus de 3.300 automobilistes sanctionnés pour vitesse excessive en un mois à Bruxelles

(Belga) Sur ce premier mois de confinement, du 18 mars au 18 avril, la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a sanctionné 3.308 automobilistes sur les 85.003 véhicules soumis à un contrôle de vitesse, a indiqué mercredi la zone de police. Les agents ont procédé à 31 retraits immédiats du permis de conduire.

La cellule Vitesse du service Trafic a effectué 203 heures de contrôle durant le mois écoulé et a mis en œuvre 71 contrôles en 28 endroits différents. Les 3.308 automobilistes sanctionnés ont fait l'objet soit d'un procès-verbal, soit d'une perception immédiate. En tête des vitesses les plus élevées constatées figurent une moto contrôlée à près de 150 km/h sur l'avenue de Vilvorde (en direction de Vilvorde), qui est limitée à 70 km/h, et une voiture prise à rouler à 130 km/h sur le quai Léon Monnoyer (en direction du centre) alors que la limitation maximale y est de 50 km/h.