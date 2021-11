Plusieurs communes de Bruxelles touchées par une panne d'électricité: "C'est le black-out!"

Des dizaines de personnes ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce vendredi dès 18h45 pour signaler une panne de courant en région bruxelloise. "Black Out à Ganshoren! Plus de lumière sur un grand quartier. Que se passe-t-il?", nous a par exemple écrit Aurélie. Les communes touchées sont celles de Koekelberg, Ganshoren et Jette.

Un témoin nous a envoyé une photo:

Contacté par nos soins, le porte-parole de Sibelga a confirmé. Un poste important du gestionnaire du réseau de gaz naturel et d’électricité en région bruxelloise est touché. "La région est alimentée par environ 45 gros postes. A partir de ces gros postes, on alimente Bruxelles via des cabines haute tension. Quand un de ces 45 gros postes est touché, il y a beaucoup de cabines haute tension qui se retrouvent sans courant", a précisé Johan De Bruyn. D'après ses explications, un "gros poste" alimente plusieurs zones de communes, alors qu'une cabine haute tension alimente un quartier.

Le porte-parole de Sibelga n'était pas en mesure, vers 19h, de donner plus de précisions sur la panne. "Ça vient d'arriver. Notre priorité est de rétablir le courant, par exemple en essayant de dériver et de prendre le courant depuis un autre poste pour alimenter le plus vite possible les zones touchées", a indiqué Johan De Bruyn.