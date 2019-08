Six personnes font un malaise dans une boîte de nuit de Bruxelles: l'établissement fermé, une enquête en cours

Une intervention de la police et des services de secours a eu lieu ce lundi à 4h du matin dans une boîte de nuit de la rue Duquesnois, à Bruxelles. D'après la police, six personnes ayant fait un malaise ont été emmenées à l'hôpital. L'établissement a été fermé et une enquête a été ouverte.

C'est un témoin qui nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous: "Il y a eu 7 comas dans une boîte de nuit à Bruxelles".



Contactée par nos soins, la police précise qu'il s'agit de sept personnes ayant fait un malaise. Finalement, le chiffre a été ramené à six personnes concernées. "Une intervention de police a effectivement eu lieu dans une boîte de nuit située au numéro 18 de la rue Duquesnoy. Plusieurs ambulances ont été appelées sur place pour des personnes qui ont eu un malaise", indique le commissaire William Mariel.



Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer la cause des malaises. "Il y a suspicion d'absorption de drogue. Les six personnes ont été transférées dans des hôpitaux. Elles seront entendues après avoir reçu les soins nécessaires", précise le commissaire Mariel.



Suite aux faits constatés, l'établissement où les malaises ont eu lieu a été fermé sur ordre de police.